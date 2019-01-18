0
0
74
НОВОСТИ

В Псковской области пьяный священнослужитель покалечил женщину в ДТП - СМИ

12:20 16.01.2019 Источник: NEWSru.com

В Великих Луках Псковской области иеродиакон, ехавший на Toyota Camry, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами, не считая водителя. ДТП произошло в ночь на 12 января. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, сломаны ребра и раздроблены кости таза.

Сразу после ДТП виновник аварии подошел к пострадавшим и сказал: "Извините, меня занесло". Он оказался иеродиаконом, заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления Андреем Парфеновым. У него в крови обнаружили алкоголь, по некоторым данным - 0,71 промилле при допустимых 0,16 промилле. Очевидцы ДТП отмечали, что чувствовали запах спиртного, находясь рядом со священнослужителем. Информацию об алкогольном опьянении иеродиакона изданию "МБХ-медиа" подтвердили и сотрудники МЧС.

Священнослужитель утверждал, что ничего не пил, а только причастился.

15 января пострадавшую Екатерину Цареву, находящуюся в больнице, посетил доктор теологии, помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков, часто выступающий на телеканале "Спас". Он заявил пострадавшей, что причиной аварии стало то, что ее покарал Бог. "Может быть, вы думали, о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", - предположил протоиерей Александр и предложил женщине причаститься.

Иеродиакон Андрей Парфенов 12 января указом Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, был временно запрещен в священнослужении до завершения следствия, а вот уголовное дело, по словам родных пострадавшей, до сих пор не возбуждено. Newsru.com


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 18.01.2019
Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
0
29
19:20 18.01.2019
Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
0
27
18:40 18.01.2019
В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
0
27
18:00 18.01.2019
Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
0
22
17:32 18.01.2019
ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
0
20
17:00 18.01.2019
Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
0
69
16:32 18.01.2019
США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
0
65
16:12 18.01.2019
На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
0
132
16:00 18.01.2019
Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
0
59
15:32 18.01.2019
Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
0
53

Возврат к списку