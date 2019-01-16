Из России выдворили украинскую журналистку Елену Бойко
20:40 16.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. В настоящее время она находится в Харькове, где местные власти будут добиваться её ареста.
Как рассказала РИА Новости адвокат Бойко Галина Перфильева, ожидается, что подзащитную отправят во Львов, где против неё возбуждено уголовное дело.
В середине декабря Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить её за пределы страны. До этого женщина находилась в центре временного содержания при столичном главке МВД. В суде Бойко заявила, что на Украине против неё возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться.
Журналистка известна критикой политики украинского лидера Петра Порошенко. Говорит Москва
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