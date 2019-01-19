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Минсельхоз прогнозирует сохранить положительные динамики развития - Патрушев

11:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство сельского хозяйства России прогнозирует положительную динамику развития АПК, рост в 2019 году составит 1-,5%. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя".

"На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на уровне 1-1,5%", - сказал он.



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