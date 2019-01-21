Израиль наносит удары по иранским силам в Сирии

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные сообщили в понедельник, что наносят удары по иранским целям в Сирии.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения - прим. ТАСС) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести урон израильской территории или силам", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Агентство САНА сообщило ранее в понедельник, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей. Корреспондент агентства ранее проинформировал, что в небе над Дамаском раздавались звуки взрывов.

В воскресенье система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную по Голанским высотам. По данным израильского государственного радио "Кан", о пострадавших и разрушениях в результате инцидента сообщений не поступало. "Кан" отмечает, что ранее в тот же день сирийское агентство САНА сообщило, что системы ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны.



