Израиль наносит удары по иранским силам в Сирии
07:45 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные сообщили в понедельник, что наносят удары по иранским целям в Сирии.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения - прим. ТАСС) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести урон израильской территории или силам", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Агентство САНА сообщило ранее в понедельник, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей. Корреспондент агентства ранее проинформировал, что в небе над Дамаском раздавались звуки взрывов.
В воскресенье система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную по Голанским высотам. По данным израильского государственного радио "Кан", о пострадавших и разрушениях в результате инцидента сообщений не поступало. "Кан" отмечает, что ранее в тот же день сирийское агентство САНА сообщило, что системы ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны.
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