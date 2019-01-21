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НОВОСТИ

На поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете выделят более 600 млн рублей

11:00 21.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Министерство образования и науки РФ планирует за три года выделить 628 млн руб. на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете. Соответствующий законопроект министерство подготовило совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Деньги предоставят автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», которую возглавит экс-помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин.

Как выяснил “Ъ”, контролировать деятельность центра будет именно Росмолодежь, а не Минобрнауки.

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