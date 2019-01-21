Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ

12:32 Источник: Коммерсант.ru

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте. Одно из таких писем получила городская больница №1, где сотрудники экстренных службы искали взрывное устройство.«Мы проверяем эту информацию совместно с другими службами по ранее отработанному алгоритму»,— подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ.Сегодня, 21 января, утром в социальных сетях появились сообщения о получении электронных писем, в которых неизвестные угрожают устроить серию взрывов в Магнитогорске. Горожане сообщили также об эвакуации одной из школ. Администрация Магнитогорска призвала не поддаваться на провокации.