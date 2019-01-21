0
0
57
НОВОСТИ

Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ

12:32 21.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте. Одно из таких писем получила городская больница №1, где сотрудники экстренных службы искали взрывное устройство.

«Мы проверяем эту информацию совместно с другими службами по ранее отработанному алгоритму»,— подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сегодня, 21 января, утром в социальных сетях появились сообщения о получении электронных писем, в которых неизвестные угрожают устроить серию взрывов в Магнитогорске. Горожане сообщили также об эвакуации одной из школ. Администрация Магнитогорска призвала не поддаваться на провокации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 21.01.2019
Население Китая составило 1 млрд 395 млн человек
0
79
12:05 21.01.2019
ВМФ РФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер".
0
102
12:00 21.01.2019
Волгоградские мотострелки осваивают экстренный вывод спецтехники по тревоге
0
110
11:32 21.01.2019
Гройсман сформулировал шаги к энергонезависимости Украины
0
169
11:20 21.01.2019
Поставщики хотят ограничить торговые сети - СМИ
0
175
11:05 21.01.2019
Силы ПВО Сирии уничтожили более 30 ракет и авиабомб во время ночного удара Израиля
0
169
11:00 21.01.2019
На поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете выделят более 600 млн рублей
0
160
10:32 21.01.2019
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов - источник
0
131
10:20 21.01.2019
На Камчатке протестуют против освящения водопровода
0
252
10:05 21.01.2019
В России опробуют автоматическую регистрацию рождения и смерти
0
177

Возврат к списку