0
0
129
НОВОСТИ

В России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны

13:20 21.01.2019 Источник: Известия

В России введут ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма, поделился с «Известиями» сенатор от республики, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Также решается вопрос о том, как закрепить в законе понятие изображения карты России и определить порядок ее применения.

В настоящее время в РФ отсутствует наказание за некорректное отображение государственных границ. Однако за неправильное название географических объектов с нарушителя могут взыскать до 3 тыс. рублей.

Штрафы за неправильное изображение территории страны существуют и за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до семи лет. А в Китае за ошибку при указании принадлежности тех или иных островов установлен штраф в 200 тыс. юаней ($31 тыс.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 21.01.2019
В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
0
53
14:00 21.01.2019
Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
0
66
13:32 21.01.2019
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
0
115
13:05 21.01.2019
Красноярские активисты отправили депутатам по почте мусор
0
147
13:00 21.01.2019
Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии
0
152
12:32 21.01.2019
Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ
0
190
12:20 21.01.2019
Население Китая составило 1 млрд 395 млн человек
0
179
12:05 21.01.2019
ВМФ РФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер".
0
199
12:00 21.01.2019
Волгоградские мотострелки осваивают экстренный вывод спецтехники по тревоге
0
190
11:32 21.01.2019
Гройсман сформулировал шаги к энергонезависимости Украины
0
262

Возврат к списку