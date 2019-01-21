В России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны
13:20 21.01.2019 Источник: Известия
В России введут ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма, поделился с «Известиями» сенатор от республики, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Также решается вопрос о том, как закрепить в законе понятие изображения карты России и определить порядок ее применения.
В настоящее время в РФ отсутствует наказание за некорректное отображение государственных границ. Однако за неправильное название географических объектов с нарушителя могут взыскать до 3 тыс. рублей.
Штрафы за неправильное изображение территории страны существуют и за рубежом. В частности, в Индии за неточности на карте законом предусмотрено уголовное наказание сроком до семи лет. А в Китае за ошибку при указании принадлежности тех или иных островов установлен штраф в 200 тыс. юаней ($31 тыс.).
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