Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.Ранее агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо- востоке Сирии.