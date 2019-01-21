Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс
14:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.
Ранее агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо- востоке Сирии.
НОВОСТИ
- 15:32 21.01.2019
- Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию
- 15:12 21.01.2019
- С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
- 15:00 21.01.2019
- Президента США номинировали на "Золотую малину"
- 14:12 21.01.2019
- В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
- 14:00 21.01.2019
- Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
- 13:32 21.01.2019
- Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
- 13:20 21.01.2019
- В России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны
- 13:05 21.01.2019
- Красноярские активисты отправили депутатам по почте мусор
- 13:00 21.01.2019
- Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии
- 12:32 21.01.2019
- Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать