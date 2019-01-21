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Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс

14:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс.

Ранее агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо- востоке Сирии.

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