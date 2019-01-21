С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
15:12 21.01.2019 Источник: Газета.Ru
Вопрос о присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звания почетного профессора Российской академии наук снят с повестки дня президиума РАН. Об этом«Газете.Ru» сообщили источники в руководстве Академии наук. «Недавно получили повестку, нет там этого вопроса, — пояснил источник. По его словам, с повестки снято голосование по присуждению звания почетного профессора как патриарху Кириллу, так и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
18 января пресс-служба РАН распространила сообщение, согласно которому 22 января на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Российской академии наук» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Позднее в пресс-службе РАН уточнили, что речь шла лишь о голосовании по этому вопросу. По словам источника «Газеты.Ru», вопрос снят до возвращения президента РАН из заграничной поездки.
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