В районе Керченского пролива горят два судна
19:45 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.
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