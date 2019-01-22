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НОВОСТИ

Между США и КНДР много лет существовал тайный канал связи - СМИ

09:32 22.01.2019 Источник: Lenta.ru

Последние десять лет представители американской разведки тайно встречались с северокорейскими коллегами. Скрытый канал связи помогал освобождать задержанных граждан двух стран и организовать встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, в 2012 году исполняющий обязанности директора ЦРУ на тот момент Майкл Морелл дважды посещал Пхеньян. Эврил Хейнс, занимавшая в 2013-2015 годах пост заместителя директора ЦРУ, также приезжала в страну с секретным визитом.

Отмечается, что на время президентства Барака Обамы консультации были приостановлены. В январе 2017 года их восстановил Майкл Помпео, назначенный на должность директора ЦРУ.

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