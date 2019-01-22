Между США и КНДР много лет существовал тайный канал связи - СМИ

09:32 Источник: Lenta.ru

Последние десять лет представители американской разведки тайно встречались с северокорейскими коллегами. Скрытый канал связи помогал освобождать задержанных граждан двух стран и организовать встречу президента СШАс лидером КНДР, сообщает The Wall Street Journal.По словам источников издания, в 2012 году исполняющий обязанности директора ЦРУ на тот моментдважды посещал Пхеньян., занимавшая в 2013-2015 годах пост заместителя директора ЦРУ, также приезжала в страну с секретным визитом.Отмечается, что на время президентстваконсультации были приостановлены. В январе 2017 года их восстановил, назначенный на должность директора ЦРУ.