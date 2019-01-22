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Медведев разделил ответственность за госпрограммы между вице-премьерами

17:12 22.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Медведев разделил ответственность за госпрограммы между десятью вице-премьерами. Как сообщает сайт правительства, всего государственных программ 47.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за обеспечение доступным жильём, а также за экономические и финансовые программы. Кроме того, он будет курировать направления по общественному порядку и противодействию преступности МВД и внешнеполитической деятельности МИДа.

Вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов будет нести ответственность за реализацию проектов по развитию транспортной системы, а также «Информационного общества» Минкомсвязи.

Татьяна Голикова будет отвечать за пенсионную систему и научно-технологическое развитие России.  Говорит Москва

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