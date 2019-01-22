Медведев разделил ответственность за госпрограммы между вице-премьерами
17:12 22.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Медведев разделил ответственность за госпрограммы между десятью вице-премьерами. Как сообщает сайт правительства, всего государственных программ 47.
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за обеспечение доступным жильём, а также за экономические и финансовые программы. Кроме того, он будет курировать направления по общественному порядку и противодействию преступности МВД и внешнеполитической деятельности МИДа.
Вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов будет нести ответственность за реализацию проектов по развитию транспортной системы, а также «Информационного общества» Минкомсвязи.
Татьяна Голикова будет отвечать за пенсионную систему и научно-технологическое развитие России. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 18:06 22.01.2019
- Настю Рыбку отпустили не без участия Александра Лукашенко
- 17:40 22.01.2019
- Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины
- 17:21 22.01.2019
- Мэр Москвы отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова
- 17:00 22.01.2019
- По факту ЧП на авиарейсе Сургут - Москва возбуждено дело об угоне воздушного судна
- 16:32 22.01.2019
- Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества Германии и Франции
- 16:12 22.01.2019
- Обвиняемый в шпионаже против РФ Пол Уилан получил на флеш-карте составляющие гостайну сведения
- 16:00 22.01.2019
- Пострадавший при крушении Ту-22М3 под Мурманском находится с тяжелом состоянии
- 15:32 22.01.2019
- Уровень доверия к РАН превысил у россиян уровень доверия к церкви - СМИ
- 15:12 22.01.2019
- РФ и Япония могут включить в мирный договор пункт об отказе от враждебных действий - Киодо
- 15:00 22.01.2019
- Задержан пассажир, из-за действий которого самолет Сургут - Москва сел в Ханты-Мансийске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать