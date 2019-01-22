Некоторые моряки с горящих танкеров получили тяжелые травмы

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние некоторых моряков, пострадавших в результате пожара на судах в районе Керченского пролива, оценивается как тяжелое - они получили обморожения и ожоги. Об этом сообщил ТАСС директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"Среди пострадавших моряков есть тяжелые, я затрудняюсь назвать их количество, знаю, что есть тяжелые с обморожениями и ожогами", - сказал он.

Олефиренко уточнил, что буксир "Меркурий", на котором в Керчь должны доставить пострадавших моряков, прибудет около 18:30 мск. "Его прибытие постоянно откладывалось из-за сложных погодных условий", - пояснил он.

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