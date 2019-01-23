Санкции США помешали одному из сгоревших танкеров зайти в порт - Reuters
10:05 23.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Один из двух сгоревших танкеров не смог зайти в порт на юге России из-за санкций США. Судам Candy и Maestro, шедшим под флагом Танзании пришлось перегружать топливо в открытом море. В итоге возник пожар, погибли по меньшей мере десять человек. Как сообщают источники Reuters, танкеры попали под американские санкции из-за поставок топлива в Сирию. Эхо Москвы
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