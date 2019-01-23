В США задержали экс-бойскаутов, собиравших бомбы, как полагают, для нападения на мусульман
14:12 23.01.2019 Источник: Meduza
Полиция города Грис, штат Нью-Йорк, задержала троих молодых мужчин и 16-летнего подростка по обвинению в заговоре против исламской общины в городе Исламберг. Под стражей находятся 18-летний Эндрю Крайсель, 19-летний Винсент Ветромиле и 20-летний Брайан Коланери. Подростку, имя которого не раскрывается, также предъявили обвинения в заговоре. Суд назначил ему залог в один миллион долларов.
В полиции считают, что подозреваемые собирались использовать оружие и самодельные взрывные устройства против людей и имущества исламской общины. В доме подростка нашли 23 единицы оружия и три самодельных бомбы, начиненных гвоздями в качестве поражающих элементов.
Расследование полиции началось после того, как 18 января подросток, подозреваемый в заговоре, показал своему сверстнику в школьной столовой фотографию человека. Он спросил, похож ли человек на снимке на «следующего школьного стрелка». Студент, которому показали фото, сообщил о случившемся в службу безопасности школы, та начала расследование и привлекла полицию.
Трое из четырех подозреваемых ранее состояли в организации «Бойскауты Америки», а двое из них имели значок «Скаута-орла», что считается наивысшим достижением в скаутском движении США. meduza.io
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