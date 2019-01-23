Матвиенко считает неуместными разговоры о присвоении ей звания почетного профессора РАН

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерациисообщила, что была удивлена информацией в СМИ о якобы готовящемся присуждении ей звания "Почетный профессор Российской академии наук". Она заявила ТАСС в среду, что не заслуживает такой награды, так как не работала в науке, и разговоры на эту тему считает неуместными."Узнала об этом [о готовящемся присвоении почетного звания] только из средств массовой информации. Была крайне удивлена. Возможность такого решения со мной никто не обсуждал", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что всегда с огромным уважением относилась и относится к Российской академии наук. "Убеждена, что степеней, званий, наград в ее рамках могут удостаиваться только люди, внесшие весомый вклад в развитие науки. Я в науке не работала, а потому такой награды не заслуживаю. Все обсуждения, разговоры на эту тему считаю неуместными", - добавила спикер Совфеда.