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Самой хорошей страной в мире назвали Финляндию

11:32 24.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Финляндию признали самой хорошей страной в мире. Всего в списке 153 государства.

Рейтинг, который называется The Good Country Index, рассчитывается более чем по 30 параметрам на основе данных международных организаций, в том числе ООН, ЮНИСЕФ и МВФ.

Авторы исследования говорят, что «измеряют, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно своего размера».

По сообщению РИА Новости, за год Финляндия поднялась с четвёртого места на первое, оставив позади Ирландию, Швецию и Германию. Также в десятке хороших стран — Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. США оказались в этом рейтинге на сороковом месте, Россия на сорок первом.   Говорит Москва

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