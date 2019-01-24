В Башкирии погиб мужчина, подорвавшись на мине на территории бывшей воинской части

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, незаконно попавший на территорию бывшей воинской части в поселке Урман в Башкирии, погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона."Неизвестный незаконно проник на территорию части и подорвался на снаряде. Он погиб", - сказал источник.