Один из свидетелей по делу Никиты Белых арестован в Москве по подозрению в мошенничестве
14:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы заключил под стражу по подозрению в мошенничестве генерального директора "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Руслана Цуканова, ранее выступавшего свидетелем по делу губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Цуканову меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта", - сказала собеседница агентства.
Также суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте Сергея Мартынова и предпринимателя Ильи Огородникова. Цуканову, Огородникову и Мартынрву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Цуканов выступал свидетелем по делу Никиты Белых. Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.
Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".10 мая 2018 года Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным, оно вступило в силу.
НОВОСТИ
- 15:00 26.01.2019
- Берлин, Париж и Мадрид признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о выборах за 8 дней
- 13:00 26.01.2019
- В США из-за холодов аллигаторы вмерзли в лед [+ВИДЕО]
- 12:30 26.01.2019
- В Белом доме озвучили сроки строительства стены
- 12:00 26.01.2019
- Годовщина снятия блокады Ленинграда в РФ превратилась в неуместное торжество - немецкая журналистка
- 11:30 26.01.2019
- США просят оказать содействие с верной повесткой переговоров с КНДР - МИД РФ
- 11:00 26.01.2019
- Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
- 10:30 26.01.2019
- Гуайдо объявил себя и.о. президента после телефонного разговора с Майком Пенсом - WSJ
- 10:00 26.01.2019
- В результате прорыва дамбы в Бразилии пропали без вести около 150 человек
- 09:30 26.01.2019
- Берни Сандерс намерен участвовать в президентской гонке 2020 года в США - СМИ
- 09:00 26.01.2019
- Анатолий Чубайс стал обладателем "Золотой Маски"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать