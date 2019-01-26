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Один из свидетелей по делу Никиты Белых арестован в Москве по подозрению в мошенничестве

14:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу по подозрению в мошенничестве генерального директора "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Руслана Цуканова, ранее выступавшего свидетелем по делу губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Цуканову меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта", - сказала собеседница агентства.

Также суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте Сергея Мартынова и предпринимателя Ильи Огородникова. Цуканову, Огородникову и Мартынрву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Цуканов выступал свидетелем по делу Никиты Белых. Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".10 мая 2018 года Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным, оно вступило в силу.

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