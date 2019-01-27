Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал Гуайдо президентом

09:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный атташе посольства Венесуэлы в американской столице Хосе Луис Сильва признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства. Эту информацию подтвердил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter.

"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуайдо <...> Поощряйте других делать то же самое", - написал он.