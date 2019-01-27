Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал Гуайдо президентом
09:00 27.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный атташе посольства Венесуэлы в американской столице Хосе Луис Сильва признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства. Эту информацию подтвердил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter.
"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуайдо <...> Поощряйте других делать то же самое", - написал он.
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