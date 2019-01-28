В Новой Москве задержали подростка, который сообщал о минировании школы пять раз
15:00 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы
В Новой Москве задержали 15-летнего подростка, который пять раз сообщал о минировании школы. Как сказали в полиции, для проверки информации было задействовано большое количество сотрудников силовых ведомств. Кроме того, принимались меры по эвакуации из школы.
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