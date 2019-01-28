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В Новой Москве задержали подростка, который сообщал о минировании школы пять раз

15:00 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы

В Новой Москве задержали 15-летнего подростка, который пять раз сообщал о минировании школы. Как сказали в полиции, для проверки информации было задействовано большое количество сотрудников силовых ведомств. Кроме того, принимались меры по эвакуации из школы.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».  Эхо Москвы

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