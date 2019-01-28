В Минздраве предлагают увеличить квоту на ввоз веществ каннабиноидного ряда для исследований
19:10 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России предложил увеличить квоту на ввоз на территорию РФ наркотических средств и психотропных веществ каннабиноидного ряда для проведения исследований по определению эффективности и безопасности этих препаратов для медицинского применения. Об этом в понедельник говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях проведения в Российской Федерации научных исследований и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды, определению действующих веществ, потребуется ввоз наркотических средств и психотропных веществ каннабиноидного ряда, находящихся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года... и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года", - говорится в документе. Исследования планируется проводить на базе ФГУП "Московский эндокринный завод".
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