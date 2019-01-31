В Москве потеплеет до трех градусов
07:40 31.01.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, временами осадки и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 31 января. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки, возможен гололед. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с», - отмечается в сообщении.
Уточняется, что атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
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