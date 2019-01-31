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Гуайдо считает, что риска гражданской войны в Венесуэле нет

11:05 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо выразил мнение, что риска начала гражданской войны в республике не существует, поскольку большая часть населения выступает за перемены. Соответствующее утверждение политик озвучил в опубликованном в четверг интервью газете "Паис".

"В Венесуэле нет риска гражданской войны, - считает Гуайдо. - Потому что 90% населения хочет перемен". "Существует ли опасность насилия? На сегодня существует", - добавил он.

"Венесуэла - это суверенное государство, - подчеркнул лидер оппозиции. - Я думаю, что нет необходимости прибегать к такой стадии, как эта [иностранное вмешательство]".

"Это правда, что мы, например, запросили защиту активов и гуманитарную помощь," - отметил Гуайдо. "Когда в четверг Европейский парламент выскажется" по ситуации в Венесуэле, у Европы будет официально запрошена не только защита активов, но и поддержка другого рода, в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также ресурсы для иных проектов, заверил он.

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