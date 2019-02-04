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Наследники Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя

10:20 04.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Сын и вдова Сэлинджера готовятся опубликовать неизданные произведения писателя. Мэтт Сэлинджер рассказал газете The Guardian о том, что речь идёт о значительном количестве работ. По его словам, Сэлинджер никогда не переставал писать и у него всегда было множество идей.

Писатель умер в 2010 году. Последней изданной работой писателя стала повесть «16 день Хэпворта 1924 года». Она опубликована в 1965 году в журнале The New Yorker и с тех пор больше не переиздавалась.  Эхо Москвы

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