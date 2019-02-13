Заместитель директора НАСА собирается посетить Байконур

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Уильям Герстенмайер намерен присутствовать на мартовском пилотируемом запуске с космодрома Байконур. Об этом сообщила в понедельник корр. ТАСС помощник главы НАСА по связям с общественностью и прессой Беттина Инклан.

"Билл Герстенмайер <...> планирует ехать в Казахстан на запуск, предстоящий 14 марта. Как уже ранее объявлялось, у руководителя НАСА Джима Брайденстайна в настоящее время нет планов совершать какие бы то ни было поездки за рубеж", - сказала Инклан. Герстенмайер с 2005 года курирует в НАСА пилотируемые программы.