Заместитель директора НАСА собирается посетить Байконур
07:20 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Уильям Герстенмайер намерен присутствовать на мартовском пилотируемом запуске с космодрома Байконур. Об этом сообщила в понедельник корр. ТАСС помощник главы НАСА по связям с общественностью и прессой Беттина Инклан.
"Билл Герстенмайер <...> планирует ехать в Казахстан на запуск, предстоящий 14 марта. Как уже ранее объявлялось, у руководителя НАСА Джима Брайденстайна в настоящее время нет планов совершать какие бы то ни было поездки за рубеж", - сказала Инклан. Герстенмайер с 2005 года курирует в НАСА пилотируемые программы.
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