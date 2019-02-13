Мокрый снег, ветер и оттепель прогнозируют синоптики в Москве во вторник
08:15 12.02.2019
Сегодня погода начнет портиться. С приближением атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии начнется обложной снег, мокрый снег, усилится ветер, наступит оттепель.
Днем облачно, временами снег, мокрый снег, гололед. Температура воздуха в столице 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность 87-92%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать