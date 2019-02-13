Мокрый снег, ветер и оттепель прогнозируют синоптики в Москве во вторник

08:15

Сегодня погода начнет портиться. С приближением атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии начнется обложной снег, мокрый снег, усилится ветер, наступит оттепель.

Днем облачно, временами снег, мокрый снег, гололед. Температура воздуха в столице 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность 87-92%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".