Цель аппаратов "Посейдон" заключается в развале НАТО - BI

09:05 Источник: Газета.Ru

Эксперты высказали мнение об истинной цели российских стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», которая якобы заключается в развале НАТО. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что они могут уничтожить «целый континент». По мнению экспертов, эти установки разубедят американскую сторону отвечать на «агрессию» России, которая может их использовать даже при своем полном уничтожении. Поэтому американская сторона решит не подвергать свои воды радиации от «Посейдонов» и задастся вопросом о целесообразности защиты Эстонии от «тисков Москвы». Эксперты полагают, что неоказание такой поддержки стране-члену НАТО приведет к исчезновению альянса. Газета.Ru