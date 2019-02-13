Снижение реальных доходов населения вызвано их падением у обеспеченных граждан - Минэкономики

13:32 Источник: Коммерсант.ru

Сокращение реальных располагаемых доходов населения России на 0,2% в 2018 году вызвано падением доходов у более обеспеченных граждан, говорится в обзоре Минэкономики «Картина экономики. Январь 2019 года».

«Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения»,— говорится в докладе. Коммерсантъ

