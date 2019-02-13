Цели США И Польши во внешней политике схожи - Глава МИД Польши
20:30 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Польши Яцек Чапутович обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео расширение военного присутствия США в республике. Об этом глава польской дипломатии заявил на совместной пресс- конференции
"Сегодняшние переговоры показали, что наши цели во внешней политике схожи, особенно если говорить о вопросах безопасности", - сказал он, поблагодарив за службу американских
"Обсудили дальнейшее расширение присутствие американских военных в Польше", - сказал он, выразив надежду, что США завершат развертывание системы ПРО в Редзикове.
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