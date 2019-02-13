Помощник генсека ООН привела удручающие данные по гуманитарной ситуации в Украине

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарная помощь в 2019 году понадобится 3,5 миллионам украинцев. Такие данные привела во вторник помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Гражданские лица продолжают платить самую высокую цену за конфликт на Украине, - отметила она. - Более 3 тысяч мирных жителей были убиты и 9 тысяч ранены с момента начала конфликта в 2014 году".

"В 2019 году 3,5 миллионам людей понадобится гуманитарная помощь и защита, многие из них - женщины, дети и пожилые люди, - информировала представитель всемирной организации. - Для большинства из них урон от конфликта становится все более ощутимым".