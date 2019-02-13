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НОВОСТИ

Матвиенко не сможет присутствовать на послании президента Федеральному собранию

15:32 13.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Валентина Матвиенко не сможет присутствовать на послании президента Федеральному собранию. Спикер Совета Федерации будет находиться в это время в рабочей поездке в Юго-Восточной Азии.

«Конечно, я уже договорилась, и у меня будет возможность в режиме онлайн смотреть, слушать послание президента Федеральному собранию, комментировать и, естественно, уже осмысливать, как нам организовать работу по выполнению тех задач, которые будут поставлены в послании», — сказала Валентина Матвиенко.

Обращение Владимира Путина к членам Совета Федерации и Госдумы запланировано на 20 февраля.  Говорит Москва

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