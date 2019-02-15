Премьер Израиля не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета - СМИ
12:05 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вылет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из Варшавы, где он участвовал в министерской конференции по Ближнему Востоку, задержан на несколько часов из-за неисправности в самолете главы правительства. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".
По его данным, кортеж премьера прибыл рано утром в пятницу в аэропорт Варшавы для вылета в Тель-Авив, но ему пришлось вернуться в гостиницу из-за неисправности лайнера. Нетаньяху вместе с сопровождающими лицами ждет прибытия другого самолета из Израиля.
В свою очередь Польское агентство печати со ссылкой на заявление польского предприятия "Государственные аэропорты" сообщило, что Нетаньяху находился на борту, когда передняя стойка шасси получила повреждение. "Во время буксировки с места стоянки правительственного самолета с премьер- министром Израиля на борту произошел инцидент, в ходе которого получило повреждение переднее шасси, - информировало агентство. - Никто из пассажиров, экипажа или наземных работников не пострадал. Пассажиры благополучно покинули борт".
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