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В Кремле не обманываются по поводу смягчения американских санкций в отношении российских госбанков - Песков

14:00 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

В Кремле не обманываются по поводу смягчения американских санкций в отношении российских госбанков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Давайте не будем обманываться. Речь идет об американских законодателях, которые могут не разбираться во всех нюансах. Мы не знаем, что ими руководило.

Очевидно, только, что это были, в том числе, цели, связанных с недобросовестной конкуренцией», — сказал он. 

Ранее стало известно о решении Вашингтона смягчить законопроект о санкциях в отношении России в части госбанков.

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