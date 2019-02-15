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Минтранс не поддерживает предложение вернуть курилки в аэропорты

14:12 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что его ведомство не поддерживает предложение вернуть в аэропорты помещения для курения. «Это вредно для здоровья, так что нет», — сказал Дитрих на российском инвестиционном форуме в  Сочи.

Напомним, — ранее в Госдуму был внесен законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропорта. Авторы закона отметили, что из-за отсутствия мест для курения пассажиры нарушают запрет: курят в  туалетах, а также в комнате матери и ребенка.

В Международной ассоциации аэропортов заявили, что возвращение курилок более эффективная мера для защиты здоровья некурящих посетителей, чем существующий сейчас малоэффективный запрет.  Эхо Москвы

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