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В Москве сегодня до 2 градусов тепла и ветер 15-20 м/с

09:15 17.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов будет определять погоду воскресным днем в Москве и Московской области. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Плотный западный ветер (7-12 м/с) сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

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