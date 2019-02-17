В Москве сегодня до 2 градусов тепла и ветер 15-20 м/с
09:15 17.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов будет определять погоду воскресным днем в Москве и Московской области. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Плотный западный ветер (7-12 м/с) сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.
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