Глава МИД Ирана: Страна не может нести бремя в одиночку, будь то ядерная сделка или борьба с оборотом наркотиков

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не может в одиночку, без поддержки Европы, нести бремя выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Об этом заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран не может нести все бремя в одиночку, будь то ядерная сделка или борьба с оборотом наркотиков и незаконной перевозкой людей", - подчеркнул Зариф. По его словам, "INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - "Инструмент для поддержки торговых обменов") не выполняет задачи "тройки" государств [Германии, Франции, Великобритании] по спасению СВПД".