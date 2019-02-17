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ВС ОАЭ закупили российские "Корнеты" и "Панцири"

15:10 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупили российские противотанковые ракетные комплексы семейства "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства "Панцирь". Об этом корр. ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни. 

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