Reuters: Человек умер от удушья после того, как полиция применила слезоточивый газ на рынке в Хартуме

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек скончался от удушья после того, как полиция применила в пятницу слезоточивый газ на рынке против протестующих в столице Судана Хартуме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью погибшего.

Согласно его данным, сотни протестующих участвовали в демонстрации близ столичного рынка. Группа из нескольких демонстрантов вошла на базар, где полиция применила против них слезоточивый газ. По информации агентства, работающий на рынке 62-летний продавец фруктов получил отравление газом и позже скончался от удушья в больнице Хартума.

Как отмечает Reuters, комментария от полиции пока получить не удалось.

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы партии "Национальный конгресс", требовали отставки президента и правительства.

По данным следственного комитета, образованного суданским правительством, с начала массовых выступлений по настоящее время в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибли уже 30 человек, в том числе два полицейских. Суданская оппозиция заявляет, что жертвами стычек стали не менее 45 демонстрантов. За этот же период было арестовано не менее тысячи суданцев, участвовавших в протестных акциях.