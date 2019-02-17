Reuters: Человек умер от удушья после того, как полиция применила слезоточивый газ на рынке в Хартуме
19:40 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек скончался от удушья после того, как полиция применила в пятницу слезоточивый газ на рынке против протестующих в столице Судана Хартуме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью погибшего.
Согласно его данным, сотни протестующих участвовали в демонстрации близ столичного рынка. Группа из нескольких демонстрантов вошла на базар, где полиция применила против них слезоточивый газ. По информации агентства, работающий на рынке 62-летний продавец фруктов получил отравление газом и позже скончался от удушья в больнице Хартума.
Как отмечает Reuters, комментария от полиции пока получить не удалось.
Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы партии "Национальный конгресс", требовали отставки президента и правительства.
По данным следственного комитета, образованного суданским правительством, с начала массовых выступлений по настоящее время в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибли уже 30 человек, в том числе два полицейских. Суданская оппозиция заявляет, что жертвами стычек стали не менее 45 демонстрантов. За этот же период было арестовано не менее тысячи суданцев, участвовавших в протестных акциях.
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