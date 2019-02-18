0
0
0
НОВОСТИ

Военная полиция РФ получила квадроциклы

10:20 18.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные полицейские России получили квадроциклы. Как рассказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский, арсенал совершенствуется благодаря сирийскому опыту.

«По итогам применения в Сирии подразделений военной полиции приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки военной полиции багги», — сказал он.

По словам Ивановского, рассматривается возможность применения полицейскими беспилотников, тепловизоров, ночных прицелов и переносных средств видео-конференцсвязи.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:11 18.02.2019
Почти 5000 школьников участвовали в региональных турах олимпиады по "Основам православной культуры"
0
18
10:05 18.02.2019
ОАЭ вводят безвизовый режим на поездки до 90 дней для российских туристов
0
49
10:00 18.02.2019
Медведев рассказал о своем оптимизме
0
46
09:32 18.02.2019
Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни
0
102
09:20 18.02.2019
Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ
0
130
09:05 18.02.2019
Абэ высказался по поводу возможного выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира
0
151
09:00 18.02.2019
Британия намерена нарастить военное присутствие в Арктике
0
159
08:40 18.02.2019
На Горьковском направлении задерживается ряд электричек
0
166
08:30 18.02.2019
В Токио рассказали о бурном обмене мнениями министров России и Японии
0
189
08:10 18.02.2019
Экс-глава ФБР: Трамп шокировал разведку США доверием Путину
0
228

Возврат к списку