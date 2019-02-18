Военная полиция РФ получила квадроциклы
10:20 18.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военные полицейские России получили квадроциклы. Как рассказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский, арсенал совершенствуется благодаря сирийскому опыту.
«По итогам применения в Сирии подразделений военной полиции приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки военной полиции багги», — сказал он.
По словам Ивановского, рассматривается возможность применения полицейскими беспилотников, тепловизоров, ночных прицелов и переносных средств видео-конференцсвязи. Говорит Москва
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