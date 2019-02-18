Военная полиция РФ получила квадроциклы

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные полицейские России получили квадроциклы. Как рассказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский, арсенал совершенствуется благодаря сирийскому опыту.

«По итогам применения в Сирии подразделений военной полиции приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки военной полиции багги», — сказал он.



По словам Ивановского, рассматривается возможность применения полицейскими беспилотников, тепловизоров, ночных прицелов и переносных средств видео-конференцсвязи. Говорит Москва

