В США ребенка арестовали за отказ принести клятву верности флагу
10:32 18.02.2019 Источник: REGNUM
В городе Лейкленд (штат Флорида, США) 11-летнего школьника арестовали после того, как он отказался участвовать в церемонии клятвы верности флагу, которая ежедневно проводится в школах страны. Об этом 18 февраля сообщила газета The Independent.
Ребёнок заявил, что он не будет приносить клятву из-за того, что флаг США, как он считает, оскорбляет чернокожих. Человек, замещающий учителя, вызвал охрану и, поскольку формально несовершеннолетнего нельзя было обвинить в отказе давать клятву верности флагу, его арестовали по обвинениям в угрозе избиения учителя, «сопротивлению аресту без насилия» и нарушению школьного распрядка.
В итоге мальчика отправили в местный центр содержания для несовершеннолетних. Его мать категорически отрицает все выдвинутые против сына обвинения. Судебное заседание состоится 19 февраля 2019 года. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 11:32 18.02.2019
- Асад назвал Эрдогана "мелким слугой Америки" - СМИ
- 11:20 18.02.2019
- Британка заплатит тому, кто месяц будет принимать за нее решения
- 11:05 18.02.2019
- Цена на нефть WTI превысила $56 за баррель впервые с ноября
- 11:00 18.02.2019
- В Минстрое рассказали о возможности сокращения сроков отключения горячей воды
- 10:20 18.02.2019
- Военная полиция РФ получила квадроциклы
- 10:11 18.02.2019
- Почти 5000 школьников участвовали в региональных турах олимпиады по "Основам православной культуры"
- 10:05 18.02.2019
- ОАЭ вводят безвизовый режим на поездки до 90 дней для российских туристов
- 10:00 18.02.2019
- Медведев рассказал о своем оптимизме
- 09:32 18.02.2019
- Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни
- 09:20 18.02.2019
- Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать