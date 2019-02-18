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НОВОСТИ

В США ребенка арестовали за отказ принести клятву верности флагу

10:32 18.02.2019 Источник: REGNUM

В городе Лейкленд (штат Флорида, США) 11-летнего школьника арестовали после того, как он отказался участвовать в церемонии клятвы верности флагу, которая ежедневно проводится в школах страны. Об этом 18 февраля сообщила газета The Independent.

Ребёнок заявил, что он не будет приносить клятву из-за того, что флаг США, как он считает, оскорбляет чернокожих. Человек, замещающий учителя, вызвал охрану и, поскольку формально несовершеннолетнего нельзя было обвинить в отказе давать клятву верности флагу, его арестовали по обвинениям в угрозе избиения учителя, «сопротивлению аресту без насилия» и нарушению школьного распрядка.

В итоге мальчика отправили в местный центр содержания для несовершеннолетних. Его мать категорически отрицает все выдвинутые против сына обвинения. Судебное заседание состоится 19 февраля 2019 года.  ИА REGNUM

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