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НОВОСТИ

Раскрыты подробности новых антироссийских санкций ЕС

17:00 18.02.2019

Новые антироссийские санкции предполагают расширение индивидуальных ограничительных мер. Об этом заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, санкции будут введены против лиц, которые ответственны за инцидент в Керченском проливе.

«Да, это в повестке, дополнительные санкции против лиц, которые ответственны за ситуацию в Керченском проливе и Азовском море», — отметил Мирослав Лайчак.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «однажды» санкции против России будут сняты.  ФАН

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