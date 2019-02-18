Раскрыты подробности новых антироссийских санкций ЕС

17:00

Новые антироссийские санкции предполагают расширение индивидуальных ограничительных мер. Об этом заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, санкции будут введены против лиц, которые ответственны за инцидент в Керченском проливе.



«Да, это в повестке, дополнительные санкции против лиц, которые ответственны за ситуацию в Керченском проливе и Азовском море», — отметил Мирослав Лайчак.



Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «однажды» санкции против России будут сняты. ФАН

