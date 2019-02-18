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В Сеть утекли телефонные разговоры шведов с медицинской справочной службой

18:40 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,7 млн телефонных разговоров жителей Швеции с медицинской справочной службой "1177 Вордгиден", которые были сделаны с 2013 года и по настоящее время, оказались выложены в интернете в виде звуковых файлов без какой-либо защиты. Их мог скачать любой пользователь, сообщает в понедельник издание "Компьютер Свиден".

Газета называет инцидент "одной из самых больших аварий за всю историю" с точки зрения безопасности пациентов и раскрытия их личных данных: в открытом доступе находятся 170 тыс. часов разговоров и 57 тыс. телефонных номеров. Служба "1177 Вордгиден" отвечает на вопросы пациентов по поводу того, к какому специалисту или в какое учреждение им следует обратиться. Звонящие зачастую должны назвать свой ИНН, рассказать о симптомах болезни и принимаемых ими лекарствах.

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