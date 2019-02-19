Макрон призовет Европу проснуться

09:00 Источник: Эхо Москвы

Эмманюэль Макрон призовет Европу проснуться и стать «более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав».

Такой тезис содержится в речи, которую сейчас готовит администрация президента Франции. Он с ней выступит в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского лидера. По их данным, эта речь должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы. В качестве тревожного сигнала Макрон охарактеризует Brexit. Его идея состоит в том, чтобы извлечь из него уроки, пояснил собеседник агентства. Эхо Москвы