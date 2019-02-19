0
0
0
НОВОСТИ

Макрон призовет Европу проснуться

09:00 19.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Эмманюэль Макрон призовет Европу проснуться и стать «более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав».

Такой тезис содержится в речи, которую сейчас готовит администрация президента Франции. Он с ней выступит в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского лидера. По их данным, эта речь должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы. В качестве тревожного сигнала Макрон охарактеризует Brexit. Его идея состоит в том, чтобы извлечь из него уроки, пояснил собеседник агентства.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 19.02.2019
ЦРУ полагает, что демонстрация МО РФ ракеты 9М729 была подлогом - The Daily Beаst
0
19
08:40 19.02.2019
Милонов рассказал россиянкам, где учат быть настоящими женами
0
86
08:30 19.02.2019
Мадуро: Речь Трампа была выдержана почти в нацистском стиле
0
98
08:10 19.02.2019
Врио главы Дзержинского задержан по подозрению в получении взятки в 20 тыс. долл.
0
123
07:55 19.02.2019
Порошенко: Россия хочет создать "вторую версию" СССР
0
173
07:35 19.02.2019
В Москве сегодня без осадков и до минус пяти градусов
0
161
07:15 19.02.2019
Россия направит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи
0
195
07:00 19.02.2019
Facebook объяснил ситуацию с блокировкой страницы проекта RT
0
225
22:40 18.02.2019
Рамзан Кадыров издал распоряжение "Об исполняющем обязанности главы республики"
0
635
22:20 18.02.2019
Канцлер Австрии видит угрозу безопасности в возвращении домой австрийцев-"игиловцев"
0
560

Возврат к списку