Макрон призовет Европу проснуться
09:00 19.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Эмманюэль Макрон призовет Европу проснуться и стать «более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав».
Такой тезис содержится в речи, которую сейчас готовит администрация президента Франции. Он с ней выступит в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского лидера. По их данным, эта речь должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы. В качестве тревожного сигнала Макрон охарактеризует Brexit. Его идея состоит в том, чтобы извлечь из него уроки, пояснил собеседник агентства. Эхо Москвы
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