Китай собирается построить в космосе солнечную электростанцию
10:05 19.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Китайские ученые ведут разработку орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию прямо в космосе и передавать ее на Землю при помощи лазера.
Как сообщают китайские СМИ, в городе Чунцин уже начато строительство экспериментальной базы, которая должна принимать лазерный луч.
Первую, пробную электростанцию планируется запустить в стратосферу уже в ближайшие несколько лет - между 2021 и 2025 годами.
Проект курирует Академия космических технологий страны, которая в прошлом месяце успешно посадила на Луне аппарат "Чанъэ-4", а к 2022 году планирует запустить собственную космическую станцию.
Бюджет китайской космической программы на этот год составляет 8 млрд долларов - больше на освоение и исследование космоса тратит только США (для сравнения, бюджет Роскосмоса меньше в шесть с лишним раз). Русская служба Би-би-си
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