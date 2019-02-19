Китай собирается построить в космосе солнечную электростанцию

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Китайские ученые ведут разработку орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию прямо в космосе и передавать ее на Землю при помощи лазера.

Как сообщают китайские СМИ, в городе Чунцин уже начато строительство экспериментальной базы, которая должна принимать лазерный луч.



Первую, пробную электростанцию планируется запустить в стратосферу уже в ближайшие несколько лет - между 2021 и 2025 годами.



Проект курирует Академия космических технологий страны, которая в прошлом месяце успешно посадила на Луне аппарат "Чанъэ-4", а к 2022 году планирует запустить собственную космическую станцию.



Бюджет китайской космической программы на этот год составляет 8 млрд долларов - больше на освоение и исследование космоса тратит только США (для сравнения, бюджет Роскосмоса меньше в шесть с лишним раз). Русская служба Би-би-си

