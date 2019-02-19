Корабли НАТО ищут мины в Черном море

16:12 Источник: НГ-Online

Плавбаза ВМС Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, сегодня вошли в акваторию Черного моря.



Плавбаза является флагманом группы, в которую входят румынский и болгарский минные тральщики. По данным Минобороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.