Корабли НАТО ищут мины в Черном море
16:12 19.02.2019 Источник: НГ-Online
Плавбаза ВМС Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, сегодня вошли в акваторию Черного моря.
Плавбаза является флагманом группы, в которую входят румынский и болгарский минные тральщики. По данным Минобороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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