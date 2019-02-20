Несколько бельгийцев до сих пор получают пенсию, назначенную Гитлером - СМИ

11:32 Источник: РБК

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которая была назначена нацистским лидером Адольфом Гитлером еще в 1941 году, пишет De Morgen.

Газета отмечает, что все получатели пенсии — воевавшие на стороне фашистской Германии во время Второй мировой войны, или их наследники. Издание сообщает, что эти выплаты гарантировались за «лояльность, верность и послушание».



Немецкое правительство обязано выплачивать эти денежные пособия, так как после окончания войны стало преемником Третьего рейха.