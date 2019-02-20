Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь - Путин

12:30 Источник: НГ-Online

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент РФподнял тему бедности:"В 2000 году 40 млн россиян находились за чертой бедности. Сейчас - 19 млн, а было 15 млн. Нужно сосредоточить внимание на борьбе с бедностью. Многие вынуждены экономить на самом необходимом. Часто это многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами. Многим не хватает работы или квалификации. Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь. Социальный контракт - способ поддержки. Государство помогает найти работу, получить квалификацию, организовать свое хозяйство или дело. Для каждого - индивидуальный контракт. Обязанность - обеспечить себя и семью устойчивым доходом. За 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться 9 млн человек.По поводу потребительских кредитов. В жизни бывает все. Поэтому нужно предусмотреть ипотечные каникулы для тех, кто лишился доходов. Дать возможность сохранить единственное жилье.".