Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей - Путин
13:05 20.02.2019 Источник: НГ-Online
В послании, адресованном Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о правовой защищенности бизнеса:
"Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей. Обращал на это внимание в одном из посланий. Проблема осталась. Многие дела не доходят до суда, но бизнес разваливается, это в среднем 130 сотрудников без работы. Это проблема для экономики. Нужно посмотреть на критерии, по которым сотрудники попадают под статью о "коллективном сговоре". Нужно жестко ограничивать поводы для продления сроков содержания под стражей. Людей месяцами не вызывают на допрос!
Нужно подготовить регламент и технологию работы с обращениями предпринимателей. Давайте также с 1 января 2021 года прекратим действие всех несовременных нормативных актов в сфере надзора, сдадим их в архив. На это есть два года. Многие говорят: "Страшно!" Действительно, страшно, там же огромные фолианты, еще с советских времен, со времен Очаковских и покоренья Крыма... я не 2014-й год имею в виду".
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