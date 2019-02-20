Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах
14:00 20.02.2019 Источник: Lenta.ru
Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Соревнования будут проводится наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях — традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками. Отмечается, что теперь в фехтовальных клубах Франции появятся специальные световые мечи, сделанные из поликарбоната. Они также будут оснащены лампочками и чипами, издающими характерный звук.
Агентство пишет, что сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Так, спортсмены будут сражаться не более трех минут на круглой площадке. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами — три балла, по кисти — один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.
Световой меч — оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом. Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах, 1999-2005-м появилась трилогия-приквел. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 14:12 20.02.2019
- Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года
- 13:35 20.02.2019
- Путин предложил США посчитать дальность поражения новых российских видов вооружений
- 13:25 20.02.2019
- США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями ДРСМД - Путин
- 13:20 20.02.2019
- Путин объяснил, как нужно выстраивать отношения с Россией
- 13:05 20.02.2019
- Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей - Путин
- 13:00 20.02.2019
- Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - президент РФ
- 12:50 20.02.2019
- В России порядка 200 тысяч детей посещают школы без нормального отопления и водопровода
- 12:45 20.02.2019
- За 6 лет необходимо ликвидировать все проблемные свалки - Путин
- 12:40 20.02.2019
- Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
- 12:35 20.02.2019
- Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать