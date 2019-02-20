Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах

14:00 Источник: Lenta.ru

Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Соревнования будут проводится наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях — традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками. Отмечается, что теперь в фехтовальных клубах Франции появятся специальные световые мечи, сделанные из поликарбоната. Они также будут оснащены лампочками и чипами, издающими характерный звук.



Агентство пишет, что сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Так, спортсмены будут сражаться не более трех минут на круглой площадке. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами — три балла, по кисти — один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.



Световой меч — оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом. Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах, 1999-2005-м появилась трилогия-приквел. Lenta.Ru

