0
0
38
НОВОСТИ

Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах

14:00 20.02.2019 Источник: Lenta.ru

Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Соревнования будут проводится наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях — традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками. Отмечается, что теперь в фехтовальных клубах Франции появятся специальные световые мечи, сделанные из поликарбоната. Они также будут оснащены лампочками и чипами, издающими характерный звук.

Агентство пишет, что сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Так, спортсмены будут сражаться не более трех минут на круглой площадке. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами — три балла, по кисти — один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.

Световой меч — оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом. Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах, 1999-2005-м появилась трилогия-приквел.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 20.02.2019
Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года
0
1
13:35 20.02.2019
Путин предложил США посчитать дальность поражения новых российских видов вооружений
0
87
13:25 20.02.2019
США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями ДРСМД - Путин
0
96
13:20 20.02.2019
Путин объяснил, как нужно выстраивать отношения с Россией
0
100
13:05 20.02.2019
Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей - Путин
0
138
13:00 20.02.2019
Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - президент РФ
0
144
12:50 20.02.2019
В России порядка 200 тысяч детей посещают школы без нормального отопления и водопровода
0
132
12:45 20.02.2019
За 6 лет необходимо ликвидировать все проблемные свалки - Путин
0
143
12:40 20.02.2019
Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
0
152
12:35 20.02.2019
Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации
0
180

Возврат к списку